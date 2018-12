Wo Kriminelle am Werk sind hinterlassen sie fast immer auch Spuren. Hinweise auf Täter finden und Beweise sichern ist auch die Aufgabe von Julia Bleil und Sylvan Bormann, Polizeikommissare in Hannover. Rund 115.000 Straftaten passieren in ihrer Stadt pro Jahr. Viel Arbeit für die Beamten im Kriminaldauerdienst.