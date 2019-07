Ermittler! Die Faserspur

In Thüringen hat es Kommissar Hans Thiers mit einem bizarren Mordfall zu tun. Das Opfer wurde mit Hammer und Sichel getötet. Thiers kann den Fall nicht lösen. Ein Jahr später wird eine Tote in einem Sandkasten entdeckt. Hat der gleiche Täter wieder zugeschlagen? Die Bevölkerung lebt in Angst vor dem Unbekannten, und Ermittler Thiers gerät massiv unter Druck.