Ermittler! Frauen im Visier

Die irische Studentin Sinead O. verbringt den Sommer 1991 in München. Sie lebt auf einem Campingplatz und arbeitet in einem Biergarten, in ihrer Freizeit geht sie mit Freunden feiern und genießt das Leben. Doch dann wird die 20-Jährige schwer verletzt in der Isar gefunden. Sie ist von Messerstichen übersät, und die Wunden sind tief. Sie gibt drei Worte von sich: "Scott, Tennessee" und "USA".