Erntehelfer - Unsichtbar und ausgebeutet

Der Lockdown im Frühjahr 2020 traf Eggers und die gesamte deutsche Landwirtschaft unvorbereitet. Schnell war von Versorgungsengpässen die Rede. Die Vorstellung, dass es zu wenig Saisonarbeitskräfte für die Spargel- und Erdbeerernte geben könnte, versetzte Erzeuger, Handel und Verbraucher in Angst und Schrecken. "Eine Katastrophe", befand auch das Landwirtschaftsministerium und machte die Erntehelfer-Problematik zur Chefsache.



Rumänen, Bulgaren und Polen kamen trotz geschlossener Grenzen ins Land. Die Luftbrücke für Erntehelfer wurde ins Leben gerufen, um die 24 000 Betriebe mit Arbeitskräften zu unterstützen. Die ohnehin schon prekären Arbeitsverhältnisse der Erntehelfer verschlechterten sich durch Corona noch weiter. In den engen Unterkünften war die Ansteckungsgefahr groß – und die erhöhten Kosten für die Anreise im Charterflugzeug wurde so manchem vom Lohn abgezogen.



Die Reporter geben Einblick ins System der Saisonarbeit. Hat sich nach den Skandalen der vergangenen Erntezeit etwas verändert? Haben Landwirtschaft und Politik aus den Fehlern gelernt?