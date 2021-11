Es war einmal im Irak - Aufstände

Nate Sassaman, ein ehemaliger Oberstleutnant in der US-Armee, war von Juni 2003 bis Februar 2004 in der Provinz Salah Al-Din stationiert. Später trat er aus der Armee aus.

Quelle: ZDF/Gus Palmer/Keo Films

Der Weg vom Ideal der Völkerverständigung und Demokratisierung nach westlichem Vorbild hin zu brutaler militärischer Unterdrückung wird beispielhaft am Werdegang eines amerikanischen Offiziers gezeigt. Als Lieutenant Colonel Nate Sassaman 2003 im Irak eintraf, glaubte er an die Aufgabe, die vor ihm lag: dem irakischen Volk Demokratie und Stabilität zu bringen. Sassaman war für seine Männer ein inspirierender Anführer, und viele dachten, er sei dazu bestimmt, eines Tages General zu werden. Doch wenige Monate nach Beginn seiner Stationierung geriet seine Truppe in einen Hinterhalt, und seine guten Absichten verkehrten sich in brutale Rachsucht.