Es war einmal im Irak - Invasion

Da ist Waleed. Er war 18, als George W. Bush Saddam Hussein nur 48 Stunden gab, um den Irak zu verlassen. Wie viele irakische Teenager in der Zeit war er vernarrt in den Westen. Das Leben unter Saddam war erdrückend, angetrieben von Angst und Paranoia. Wenn Krieg bedeutete, dass das Leben irgendwann dem in Hollywoodfilmen ähneln würde, dann in Waleeds Worten, "ziehen wir es durch".