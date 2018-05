In Großbritannien werden täglich über 20 Millionen Liter Milch verkauft und große Molkereien verarbeiten die Milch von knapp zwei Millionen Kühen. In der Dokumentation verfolgt Lebensmittelexperte und Journalist Greg Wallace den Weg der Milch von der Kuh bis in den Karton, der nicht einmal 24 Stunden dauert. Er besucht einen Milchviehbetrieb und hilft beim Melken der Milch, die dann in der Fabrik kontrolliert und schließlich weiterverarbeitet wird – und das rasend schnell. Aus Rohmilch macht man hier in weniger als einer Minute trinkfertige Voll- oder Magermilch. Gregg Wallace lässt sich genau zeigen, wie das geht, wie diese Milch dann bei Kühlschranktemperatur abgefüllt und gelagert wird, und warum Roboter immer mehr Bereiche der Milchproduktion übernehmen – nicht nur bei der Arbeit im Kühllager, sondern auch als Melkroboter auf immer mehr Bauernhöfen.



Dokumentarfilmerin Cherry Healey findet diesmal heraus, warum die meisten Westeuropäer ohne Probleme Milch trinken können, wogegen die Bewohner vieler anderer Erdteile davon Verdauungsprobleme bekommen. Und sie erlebt in einer südenglischen Käsefabrik mit, wie aus Milch der typisch britische Cheddar-Käse gemacht wird.



Historikerin Ruth Goodman betrachtet die Folgen der Industrialisierung auf die Milchproduktion und die Bedeutung der Pasteurisierung von Milch. Außerdem legt sie in dieser Episode selbst Hand an und versucht sich im Buttermachen auf die altmodische Art – eine körperlich harte Arbeit, die früher meist den so genannten Milchmädchen, also jungen Frauen überlassen wurde.