Essen vom Fließband: In der Schokoladenfabrik

Jeder Einwohner Großbritanniens isst im Durchschnitt 266 Schokoriegel im Jahr. Bei diesem hohen Bedarf lohnt sich der Blick hinter die Kulissen der Schokoladenproduktion. Im Film "In der Schokoladenfabrik" darf Lebensmittelexperte und Journalist Gregg Wallace in einer gigantischen Schokoriegel-Fabrik den gesamten, 24 Stunden langen Produktionsprozess miterleben – von der Verarbeitung der Kakaobohnen über die Herstellung von zarter Schokolade und knackigen Waffeln und dem Fließband, an dem beides zu Riegeln zusammengefügt wird, bis zur Qualitätskontrolle und dem Versand ganzer Paletten voller Schokoriegel aus einem hochmodernen und vollautomatisierten Hochlager.



Dokumentarfilmerin Cherry Healey testet bei Lebensmittelforschern, aus welchen Duftnoten sich das Aroma von Schokolade zusammensetzt. Dabei hätte sie vieles erwartet, aber Pilze und Käse waren sicher nicht dabei. Dann besucht sie eine Pralinenfabrik und staunt darüber, wie viel Handarbeit in jeder Schachtel Pralinen steckt. Und schließlich findet sie heraus, warum den meisten Menschen die Schokolade ihres jeweiligen Heimatlandes am besten schmeckt.



Historikerin Ruth Goodman geht in dieser Folge der Geschichte der britischen Schokoladenproduzenten auf die Spur und lernt, dass die Arbeit in einer Schokoladenfabrik lange Zeit besonders beliebt war. Das lag nicht nur am leckeren Produkt, sondern an der Tradition der sozial engagierten Quäker-Dynastien, die die bekannten britischen Schokoladenmarken gründeten. Sie zahlten ihren Arbeitern nicht nur gute Löhne, sondern kümmerten sich auch um deren Bildung und medizinische Versorgung.