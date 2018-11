Die Doku-Reihe erinnert in einer Sammlung von 13 Filmen unterschiedlicher Autoren an den Holocaust und die Aufarbeitung der Judenverfolgung in Frankreich.



Die Dokumentationen zeigen, wie Überlebende des Holocaust noch Jahrzehnte nach dem Terror des Nazi-Regimes unter den Folgen zu leiden haben. Zeitzeugen berichten, welche Schwierigkeiten sie nach dem Krieg hatten, wieder in den Alltag zurückzufinden.



Die Filme beleuchten im Einzelnen verschiedene Kapitel der französischen Geschichte während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Was wussten die Franzosen von der Judenverfolgung? 1940 mussten sich alle französischen Juden in einer zentralen Kartei registrieren lassen. Die SS kannte alle Adressen, alle Namen ihrer potentiellen Opfer.