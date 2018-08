Feriencheck: Bulgarien

Auch Ludmila Diakovska ist froh, wieder in Sofia zu sein. Die gebürtige Bulgarin ist den meisten Deutschen eher als Lucy aus der Girlband No Angels bekannt. Auch wenn sie Deutschland musikalisch nicht ganz den Rücken gekehrt hat, tourt die Sängerin im Moment eher durch ihre Heimat: Auftritte in den größten Clubs am Schwarzen Meer, dazu ein Engagement an der Staatsoper in der bulgarischen Hauptstadt. Lucy zeigt ihren deutschen Freunden gerne, was Sofias Charme zwischen Plattenbau, orthodoxen Prachtbauten und moderner Street-Art ausmacht.