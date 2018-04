Auch Urlauber mit Spaß am Wassersport kommen in Portugal auf ihre Kosten. Die Atlantikküste ist bekannt für ihre perfekten Surfbedingungen. Doch hohe Wellen und unberechenbare Strömungen machen den Badespaß gefährlich. Rettungsschwimmer berichten von Monsterwellen und wie durch dieses Naturphänomen vergangenes Jahr sechs Menschen ums Leben kamen. Doch im Gespräch mit Urlaubern muss Tourismus-Experte Seiche feststellen: Viele kennen sich mit den Gefahren an der Atlantikküste nicht aus und ignorieren die Warn-Flaggen am Strand.