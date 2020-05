Immer wieder müssen sie mit den Löschzügen in die Brandzentren fahren. Hubschrauber und Sichtungsdrohnen sind im Dauerbetrieb. Und noch ist die Brandsaison nicht vorbei: Der August ist der trockenste und damit gefährlichste Monat in den Wäldern der Provence.



Aber egal ob Feuerwehr-Hauptmann, Ranger oder Hubschrauber-Pilot - alle Beteiligten geben unermüdlich ihr Bestes. Ihre größte Sorge bleibt der "Faktor Mensch". Unvorsichtig und leichtsinnig verursachte Brände - durch Menschenhand. Manchmal auch absichtlich.

Sechs Monate lang begleiten Filmteams die Frauen und Männer des Feuerwehr- und Rettungsdienst Bouches-du-Rhône in das Zentrum der Feuerbrunst.