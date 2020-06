Zehn Minuten nach Ausbruch sind auch die Löschflugzeuge vor Ort. Sie werden vom größten Flugzeug der Canadair-Flotte, dem "Dash 8", mit acht Tonnen Brandhemmer unterstützt. In dieser kurzen Zeit hat das Feuer bereits eine ungeheure Kraft entwickelt. In Schutzanzügen positionieren sich Robert Mugelli und seine Mannschaft am Straßenrand, gegenüber der Flammenwand. Der Rauch ist dicht, der Wind stark, und die Männer sind sofort in Gefahr. Trotzdem sind sie entschlossen, das Flammenmeer aufzuhalten – und sie haben einen Plan. Durch ihre Erfahrung und taktisches Geschick schaffen sie es, die Feuerfront zurück zu drücken. Mit Hilfe der Sondereinheiten der taktischen Brandbekämpfung, der Löschflugzeuge und der Helikopter hat die Feuerwehr diesen Brand in weniger als zwölf Stunden meisterlich unter Kontrolle gebracht. Doch der Schaden ist groß: 390 Hektar Pinienwald und Garrigue sind abgebrannt. Eine Fläche so groß wie 283 Fußballfelder. Ach wenn Pflanzen und Tiere den höchsten Schaden tragen müssen, alle sind unendlich dankbar, dass kein Mensch getötet wurde.