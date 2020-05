Die Sommer in der Provence sind die sonnigsten in ganz Frankreich. Tag für Tag breitet sich ein strahlend blauer Himmel über den trockenen Wäldern aus. Die empfindliche Balance der Natur wird durch Feuer bedroht, das oft von Menschen verursacht wird.



Die Feuerwehr Bouches-du-Rhône hat ein effektives Netzwerk aufgebaut. Naht der Sommer, sind die Teams in Bereitschaft. Nach dem langen Winter, drei Monate vor der Saison, trainieren die Frauen und Männer des Löschzugs 13 mögliche Einsätze. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Und das Konzept hat Erfolg: Zehn Jahre lang gab es kaum noch große Brände. Doch nun scheinen sie zurück zu sein.