Die Flammen verwüsten alles, was sich ihnen in den Weg stellt und erreichen die Tore von Marseille. Es kommt in Südfrankreich zu den schwersten Waldbränden seit 20 Jahren.



Mit Löschflugzeugen, Hubschraubern und Spezialfahrzeugen stellen sich die Mannschaften des Löschzugs 13 der Feuerwehr Bouches-du-Rhône den Flammen entgegen. Eine Filmcrew hat sie sechs Monate lang begleitet und Ausbildung und Alltag bei der französischen Feuerwehr dokumentiert.