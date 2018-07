Einmal Verbrecherin, immer Verbrecherin? Für „follow me.reports“ geht Hannah hinter Gitter. Das Gesetz gebrochen hat die YouTuberin noch nie. Mit Häftlingen zu arbeiten? Für Hannah ist das unvorstellbar! Für ihre zweite Doku für “follow me.reports” geht Hannah genau deshalb in den Knast. Mit einem Bild vom Gefängnis im Kopf, wie es uns vor allem Filme und Serien wie “Orange Is the New Black” oder “Prison Break” vermitteln. Und mit großem Respekt. Im Frauengefängnis in Lübeck lernt Hannah inhaftierte Frauen kennen und begleitet JVA-Beamte bei ihrer Arbeit. Und die ist extrem und belastend.