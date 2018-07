follow me: Hannah trifft Camgirl RoxxyX

“Exklusiv, versaut und dauergeil”: Das ist RoxxyXs Devise auf den einschlägigen Camsex-Portalen, auf denen sie die Hüllen fallen lässt. Auf der Venus Berlin wurde sie schon mehrfach als “Bestes Amateurgirl” und “Bestes Webcamgirl” mit dem Venus Award ausgezeichnet. Unterstützt von Ehemann und Manager Chris, räkelt sich RoxxyX in ihrem Girly-Zimmer in Pink für Fremde, die so fremd gar nicht sind. Denn sie hat ihre eigene Community aufgebaut und pflegt die Beziehung zu ihren Fans und Followern. Stundenlanger Sex im Stream? Nicht nur! Denn auch stundenlanges Reden oder Chatten gehört zum Arbeitsalltag der jungen Frau, die Spaß daran hat, zu beweisen, dass große, gemachte Brüste und ein kleines Gehirn nicht Hand in Hand gehen müssen.