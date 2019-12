Fremde Heimat Saudi-Arabien - Eine Frau zwischen zwei Welten

Doch schnell muss Basma feststellen, dass sie sich nur schwer an die tiefreligiösen Lebensweisen in ihrer alten Heimat gewöhnen könnte. Kronprinz Mohammed Bin-Salman hat zwar eine langsame Liberalisierung des Königreichs begonnen. Die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi zeigt jedoch die dunkle Seite des neuen Saudi-Arabien.



Auch Basma muss bald feststellen, dass das Leben im "liberalen" Dschidda voller Einschränkungen und Verbote ist. Sie taucht in die saudische Gesellschaft ein und zeigt einen einzigartigen Blick auf das verschlossene Königreich sowie das alltägliche Leben dort. Da sie die gesellschaftlichen Regeln nicht kennt, gerät sie oft in Konflikt mit dem saudischen Regierungsangestellten, der ihr zur Überwachung an die Seite gestellt wurde.