Früher war alles besser!" Es gab Vollbeschäftigung, weniger Leistungsdruck, alles war billiger und die Dinge hatten mehr Beständigkeit. Oder reden wir uns die Vergangenheit etwa nur schön? Was ist Nostalgie und was macht sie mit uns?



Jedes Jahrzehnt hat bahnbrechende Veränderungen mit sich gebracht. Technische Errungenschaften, aber auch sozialen und politischen Wandel. Was hat das für unseren Alltag bedeutet? Wo wären wir heute, wenn wir in den siebziger und achtziger Jahren nicht für Frauenrechte, Umwelt und Frieden auf die Straße gegangen wären?