Was da im Vorgarten einer bayerischen Familie liegt, ahnt über Jahrzehnte niemand. Jeder hält es für einen größeren Stein - zwar einen besonders schönen, aber eben nur einen Stein. Dann bringt es der Zufall an den Tag. Es handelt sich um einen 4,5 Milliarden Jahre alten Meteoriten. Eine Sensation!



In Köln herrscht plötzlich so dichter Nebel, dass die Autofahrer keine zwei Meter mehr sehen können. Selbst die Rettungskräfte können sich nur Meter um Meter am Seitenstreifen entlang zum Ziel hangeln. Schließlich ist der Nebel so stark, dass die Polizei sogar Straßen sperren muss, um Unfälle zu verhindern. Was steckt dahinter? "Terra Xpress XXL" versucht, Licht ins Dunkel zu bringen.



Es gibt heftige Hagelstürme, die nicht nur für Kühe und Rehe auf der Weide gefährlich werden, sondern die Obstbäume plötzlich zu ungewohnter Blüte im Herbst bringen können. Auf dem Starnberger See wurde sogar ein Tornado gesichtet. "Terra Xpress XXL" schaut sich die ungewöhnlichen Hagelstürme und Wetterphänomene am See in Bayern genauer an.



Ein Hobbyfotograf hält etwas Merkwürdiges fest: Ein Passagierjet scheint einen Teil seiner Ladung zu verlieren. Entledigt sich der Flieger etwa illegalerweise seines Toiletteninhaltes? "Terra Xpress XXL" zeigt, was hinter diesem und anderen dubiosen Vorgängen steckt.