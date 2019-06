Geheimnisse des Towers: Könige und Henker

Es gibt nicht nur einen Turm im Tower of London - es gibt gleich mehrere in der Festung, die William der Eroberer einst erbauen ließ. Dieser Palast beherbergt die königlichen Kronjuwelen, diente aber auch schon als Münzprägeanstalt und bis zum Zweiten Weltkrieg als Gefängnis. Im Mittelalter umgab den Tower of London ein Wassergraben, der mit der Themse verbunden war und als Abwasserkanal diente. Später wurde der Graben trockengelegt, um Platz zu schaffen für exotische Tiere wie Löwen, Eisbären und einen Elefanten - der Tower beherbergte den ersten Zoo in London. Heute wird der Graben als Hundespielplatz genutzt.