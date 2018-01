Der Fund einer alten chinesischen Mumie wirft Fragen auf. Was ist das für eine seltsame Substanz, die sich mit im Grab befindet? Deutsche Forscher haben das Rätsel nun entschlüsselt. "Terra Xpress XXL" zeigt, welche Überraschung sich dahinter verbirgt.



Bei Renovierungsarbeiten einen Schatz zu finden, klingt toll, ist es aber nicht immer. So geht es einer Familie in Berlin-Zehlendorf. Im Erdgeschoss ihrer Villa sollen die alten Tapeten endlich ab. Was dabei zum Vorschein kommt, versetzt die Familie in Staunen: farbenfrohe Wandmalereien in hervorragendem Erhaltungszustand. Außerdem: Der Abriss einer alten Fabrik droht zu scheitern, weil auch dort alte Wandmalereien entdeckt werden.