Geheimnisvolle Tote: Die Opfer von Pompeji und Herculaneum

Wer waren die Menschen, die durch den Vulkansaubruch des Vesuvs sterben mussten?

Quelle: ZDF/Sandstone Global Productions Ltd.

Am Tag des Ausbruchs gibt es heftige Beben, doch für die in den Städten verbliebenen Bewohner und Bewohnerinnen geht das Leben zunächst weiter. Mit modernsten wissenschaftlichen Analysen können die letzten Stunden einiger dieser Menschen nachgezeichnet werden.



Tödliche Wellen aus heißem Gas und Asche stürzen den Vesuv hinunter und zerstören alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Der Ausbruch des Vesuvs gipfelt in der gewaltigen Zerstörung von Pompeji und Herculaneum und in dem tragischen Tod zahlreicher Menschen. Dank eines interaktiven digitalen Modells kann man die Ereignisse an diesem katastrophalen Tag hautnah miterleben.



Anhand moderner forensischer Untersuchungen enthüllen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen die neuesten Erkenntnisse zu verschiedenen ungeklärten Fragen aus der Vergangenheit.