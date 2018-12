Genug zum Leben? - Hartz IV auf dem Prüfstand

Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband plädiert dafür, die Kontrollen der Jobcenter abzuschaffen. Doch welche Schlupflöcher für Missbrauch bietet das System? Die Dokumentation begleitet zwei Mitarbeiter des Ermittlungsdienstes des Würzburger Jobcenters bei Hausbesuchen. Jochen Knies und Sandra Dahms müssen oft nachprüfen, ob Hartz-IV-Empfänger tatsächlich alleine leben oder etwa in einer Bedarfsgemeinschaft - was den Leistungsanspruch schmälern würde. Aber das ist nicht alles. Jochen Knies: "Wir erleben es auch immer wieder, dass ganze Familien zurück ins Ausland gehen und uns nach wie vor vorgaukeln, sie würden noch hier bei uns in Deutschland wohnen - und kassieren so monatelang noch Leistungen ab."



Doch das sind kleine Summen, verglichen mit dem, was kriminelle Banden mit systematischem Leistungsbetrug erbeuten. Ihre Masche: Sie holen bitterarme Familien vor allem aus Rumänien und Bulgarien ins Ruhrgebiet. Dann organisieren sie ihnen eine Schrottwohnung und einen Schein-Arbeitsvertrag. Und schon fließen die Sozialleistungen. Der Schaden, der in Deutschland im vergangenen Jahr durch Hartz-IV-Betrug ergaunert wurde, beläuft sich auf mindestens 50 Millionen Euro.