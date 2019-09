Geschichte treffen: Leipzig ´89

Radomski und Schefke schleichen sich aus ihrem von der Stasi überwachten Haus in Berlin, fahren mit dem Trabi in das für Journalisten und Kamerateams komplett abgeriegelte Leipzig und klettern auf einen Kirchturm in der Leipziger Innenstadt. Was sie von dort oben aus filmen, wird um die Welt gehen. Der Anfang vom Ende der DDR.