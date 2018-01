Die Gewalt gegen Polizeibeamte hat in Mainz/Rheinland-Pfalz von 2014 zu 2015 um 50 Prozent zugenommen. Gerade in den Sommermonaten ist die Zahl der Übergriffe auf Polizeibeamte enorm angestiegen. Deswegen hat Mainz im vergangenen Jahr das viel diskutierte Pilotprojekt "Bodycam" gestartet. Rheinland-Pfalz ist eines von nur zwei Bundesländern in ganz Deutschland, das die Mini-Kamera im Streifendienst einsetzt. Sie ist an der Uniform befestigt, zusätzlich weist ein Schriftzug auf die Videoaufzeichnung hin.