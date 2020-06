Ghost Workers - Wie Klickarbeiter von Konzernen ausgebeutet

Die Klickarbeiter erstellen sich hierfür ein Online-Profil und melden sich damit für einzelne Projekte an. Sozialversicherung oder Mindestlohn: Fehlanzeige! So verdient die US-Amerikanerin Dawn Carbone mit der Klickarbeit durchschnittlich 230 Euro im Monat – bei acht Stunden Arbeit am Tag, fünf Tage die Woche. Während die Internetkonzerne Erfolge feiern und Riesenumsätze machen, bleibt die Arbeit der Crowdworker unsichtbar.