Grace Kelly und Fürst Rainier

In seiner Not verkaufte Rainier Anteile seiner Casino-Gesellschaft an den griechischen Milliardär Aristoteles Onassis. Schon bald fiel über Monaco ein Millionenregen. Der griechische Reeder soll es auch gewesen sein, der den Fürsten zu einer Heirat drängte.

1955 traf Rainier die "Richtige": die amerikanische Oskar-Preisträgerin Grace Kelly, die Alfred Hitchcock zum Hollywood-Superstar gemacht hatte. Die erfolgreiche und selbstbewusste Grace genoss bis zu diesem Zeitpunkt ein unabhängiges Leben. Dass sie zahlreiche Affären mit Schauspielkollegen wie David Niven und Clark Gable hatte, ist heute kein Geheimnis mehr.