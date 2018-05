Großstadtdschungel Amsterdam

Einer von ihnen ist Yves Gijrath. Aufgewachsen in einfachen Verhältnissen ist er mit einer Idee zum Millionär geworden. Gijrath entwickelte 2002 die Millionärsmesse „Master of Lxry“, wo die Reichen an einem Tag all die exklusiven Spielzeuge finden, nach denen sie sonst ein ganzes Jahr suchen müssen: Teuren Schmuck und Uhren, Luxuskarossen und kostspielige Yachten. Das Konzept ging auf – die Messe boomt.