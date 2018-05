"Der Club ist der Underdog-Rolle längst entwachsen"



ZDF: Edward Snowden ist mittlerweile Ehrenmitglied des Chaos-Computer-Clubs. Inwiefern entspricht der Whistlerblower dem CCC-Ideal, sich für die weltweite ungehinderten Kommunikation und Informationsfreiheit einzusetzen? Und ist dieses Ideal wirklich der Antrieb der Hacker, mit denen Sie für Ihre Dokumentation gesprochen haben?



Andreas Wagner: Als ehemaliger IT-Spezialist im Regierungs- bzw. Geheimdienstauftrag entspricht der junge Edward Snowden diesem Ideal überhaupt nicht. Es ist seine Wandlung vom Überwacher zum Enthüller, die ihn für den CCC als Identifikationsfigur interessant macht: Ein Computerspezialist, der sich im Dienste eines höheren Gutes mit dem Überwachungsapparat – seinem ehemaligen Dienstherren – anlegt. Und vor allem: Der dafür auch einige gravierende persönliche Nachteile in Kauf nimmt. Die Hackerszene rund um den CCC hat sicher eine gewisse Vorliebe für solche Martyrergeschichten, siehe Julian Assange oder Jacob Applebaum. Denn der CCC gefällt sich sehr gut in der Rolle des Underdog, der sich heroisch gegen mächtigere Institutionen auflehnt. Dabei vergisst der Club manchmal, dass er dieser Underdog-Rolle längst entwachsen und – zumindest in Deutschland – schon lange Teil des digitalen Establishment ist und seine Meinung in allen Fragen der Digitalpolitik gehört wird. Wenn der CCC also Edward Snowden zum Ehrenmitglied ernennt, dann zeichnet er sich eher selbst.



ZDF: Der Chaos-Computer-Club nahm seine Anfänge im linksalternativen Berliner Milieu, in dem sich damals auch die "taz" entwickelte. Setzt ihre Geschichte des Chaos-Computer-Clubs in der Kommune 1 ein oder erzählen Sie die Geschichte des Clubs eher aus Richtung der aktuellen Fragen nach der Sicherheit unserer Daten im Netz?



Andreas Wagner: Der CCC – das waren bis zum NASA und KGB-Hack vor allem Computerfreaks aus Hamburg. Im linksalternativen Millieu der Zeit standen sie mit ihrer Hoffnung, Computer zum Wohle aller einzusetzen, ziemlich alleine da. Vor allem die Grünen waren überzeugt, Computer seien Werkzeuge zur Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung. Entsprechend schwer hatte es der frühe CCC sein Anliegen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dieser Aspekt ist natürlich wichtig, um den CCC und sein Selbstbild zu verstehen. Kommune 1 und der Datenschutz-Fetisch bundesdeutscher Prägung waren für unseren Film eher weniger wichtig.



ZDF: "Nachher ist man immer klüger" lautet das ZDFinfo-Credo: Inwiefern gilt das für Ihre Doku: Was kann der Zuschauer erfahren über "Hacker, Freaks und Funktionäre", was er so noch nicht wusste?



Andreas Wagner: Der Chaos Computer Club ist ein Hackerverein, der es geschafft hat seinen selbstgeschriebenen Mythos der deutschen Öffentlichkeit gleichsam einzuimpfen. Kaum jemand zweifelt heute öffentlich Kompetenz oder die hehren Motive des CCC an. Auch bereits bestehende Dokumentationen über den Chaos Computer Club sind in meinen Augen zu leicht der Selbstdarstellung des Clubs erlegen und zeigen den CCC unkritisch als ausschließlich am Gemeinwohl interessierte Cyber-Heroen, ohne die die Bundesrepublik in Fragen rund ums Internet und die Digitalisierung verloren ist. Dabei wird oft vergessen: Der CCC verfügt über beträchtlichen gesellschaftlichen und politischen EInfluss. Und wie die Meinungsbildung innerhalb bzw. die Organisationsstruktur des Club funktioniert – darüber ist nur wenig bekannt. "Hacker, Freaks und Funktionäre" zeigt: Der CCC ist heute vor allem eines: ein Lobbyverein, der mit Kritik an anderen schnell bei der Hand ist. Der aber selbst noch lernen muss, dass zur Teilnahme am öffentlichen Diskurs auch das Kritisiertwerden dazu gehört.



Mit Andreas Wagner sprach Thomas Hagedorn.