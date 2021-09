Handelskriege im Spiegel der Geschichte

Der Film erzählt an ausgewählten Beispielen von offenen und heimlichen Handelskriegen aus Vergangenheit und Gegenwart. Von Handelskriegen, die keine Gewinner kannten, und von jenen, in deren Verlauf die Starken die Schwachen gnadenlos in den Ruin trieben. Er erzählt aber auch von jenen Handelskriegen, in denen sich Kleine durchaus gegen Große zu wehren vermochten.



Zu den Gesprächspartnern gehören Christian Harbulot, der Direktor der "Ecole de Guerre Economique" in Paris, der Politologe Ali Laïdi, die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann, die Wirtschaftswissenschaftler Heiner Flassbeck und Cornelius Torp, die Direktorin des Museums für Ostasiatische Kunst, Adele Schlombs, der China-Kenner Stefan Baron sowie der Buchautor Hans-Jürgen Wolff.