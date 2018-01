Ob wegen Trunkenheit am Steuer, Drogenbesitzes, Körperverletzung, Einbruchs, Raubüberfalls, Mordes oder Vergewaltigung - sie alle landen in der U-Haft des zentralen Bezirksgefängnisses von Las Vegas, in dem rund 3500 Insassen untergebracht sind. Auch an denjenigen, die nur 24 Stunden oder eine Woche hier verweilen müssen, geht die Zeit in der U-Haft nicht spurlos vorüber. Sie alle hoffen am Tag der Freilassung vor allem eines: nie wieder hierher zurückzukehren.