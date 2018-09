Bis zum Gerichtsurteil können Jahre vergehen, es sei denn, der Delinquent bekennt bereits im Vorfeld seine Schuld, verzichtet damit auf einen Prozess und einen möglichen Freispruch und nimmt stattdessen mit einer dann meist verminderten Haftstrafe vorlieb. Für alle anderen Häftlinge aber, die sich für unschuldig erklären, gilt das Prinzip: "Alles oder Nichts" - entweder Freispruch oder Haftstrafe in voller Höhe. Das Urteil entscheidet über ihre Zukunft und darüber, ob sich die Hoffnungen auf ein Leben in Freiheit erfüllen.



Was passiert, falls ein Häftling dieses Urteil anfechten will, wird am Beispiel eines weiteren Insassen geschildert: Er beschloss, seine Verteidigung ab sofort nicht mehr Anwälten anzuvertrauen, sondern selbst in die Hand zu nehmen, stellte einen Revisionsantrag, recherchierte vergleichbare Fälle und bereitete sich jahrelang akribisch auf den einen Tag vor, der seine große Chance auf Freispruch sein könnte. Doch auch, wenn einem Antrag nicht stattgegeben wird oder das Urteil negativ ausfällt - viele bereits verurteilte Insassen geben nicht auf und kämpfen weiter, bis zu dem Tag, an dem ihre Unschuld bewiesen wird und sie entlassen werden können.