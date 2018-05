Der Erste Weltkrieg ist auch heute noch im öffentlichen Bewusstsein, und er ist vor allem optisch präsent: Grabenkämpfe, Stacheldraht, Stellungskrieg, der Einsatz von Maschinengewehren, Giftgas, Panzern. Auf der einen Seite die Deutschen, auf der anderen Franzosen und Briten, später die Amerikaner. So sah der Krieg aus - an der Westfront. Weniger bekannt ist der zeitgleiche Krieg im Osten: Hier wurden Feldschlachten gegen die Armeen des russischen Zaren geschlagen. Die deutsche Streitkraft siegte und eroberte Land - viel Land. Und dieses Land sollte nicht nur ausgebeutet, sondern umprogrammiert werden: zu einem Satellitenstaat des Kaiserreichs, zu einer deutschen Kolonie mitten in Europa.