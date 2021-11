History Deutschland - Die Einheit

"Deutschland ist kein Einwanderungsland" - Dieser Satz gehörte zum mythologischen Bestand der alten Bundesrepublik. Dabei ist die Realität seit Jahrzehnten eine andere: In den 50er-Jahren kamen die ersten "Gastarbeiter" nach Westdeutschland. Doch aus den "Gästen" und ihren Kindern sind heute Deutsche geworden.

Europa – zu dieser Idee kommt in der jüngeren Vergangenheit vor allem ein Zusatz: Skepsis. Denn Europa steht wegen überbordender Bürokratie immer wieder in der Kritik, die Einführung des Euro löste hierzulande sogar regelrechte Ängste aus. Dabei waren sich die Nachkriegsdeutschen in diesem Punkt einig: Die Antwort auf die Schrecken der Vergangenheit kann nur in einem vereinten Europa liegen. "Deutschland ist kein Einwanderungsland" – diesem Glaubenssatz der alten Bundesrepublik hat die Politik bis heute nicht offiziell abgeschworen. Dabei hat mehr als ein Viertel der Deutschen heute einen Migrationshintergrund. Mitgezählt sind dabei noch nicht einmal die Vertriebenen, die nach 1945 nach Westen strömten. War ihre Integration wirklich um so vieles einfacher als später bei Gastarbeitern und Asylsuchenden?