Spiegel-TV-Autor Michael Kloft rekonstruiert mit seltenem Archivmaterial und Experteninterviews die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Von 1914 bis 1918 tobte der Erste Weltkrieg, in dem 60 Millionen Soldaten aus fünf Kontinenten gegeneinander zu Felde zogen. In erbittertem Kampf verheizten die Militärs beider Seiten Hunderttausende Soldaten in immer neuen Schlachten. Filmautor Michael Kloft ruft die Kriegszeit anhand der Werdegänge von Adolf Hitler und Erich Ludendorff in Erinnerung. Hitler war während des Ersten Weltkriegs einfacher Meldegänger, Ludendorff fast allmächtiger Generalquartiermeister.