Hochbetrieb im Leihhaus - Letzter Ausweg für Verzweifelte

Etwa eine Million Menschen nutzen jedes Jahr die Möglichkeit, in Pfandleihhäusern ihr Eigentum vorübergehend in Bargeld zu verwandeln, so zum Beispiel im "Dobrzynski Leihhaus" in Mannheim.

Sendetermin: Im TV-Programm: ZDFinfo, 26.06.2019, 18:45 - 19:30 Verfügbarkeit: