Hongkongs Kampf um Freiheit

Zu Beginn verlaufen die Proteste der vorwiegend jungen Menschen für Unabhängigkeit und Freiheit friedlich. Doch dann eskaliert die Situation. Über acht Monate begleitet der Film fünf junge Demonstranten bei ihren schweren Zusammenstößen mit der Hongkonger Polizei.



Im Sommer 2020 ist der Widerstand der jungen Protestler neu entfacht und findet einen weiteren Höhepunkt an Chinas Nationalfeiertag am 1. Oktober. Nach Angaben der Behörden werden allein an diesem Tag 60 junge Leute festgenommen. Anfang Dezember fallen im Prozess gegen drei Galionsfiguren der Protestbewegung die Urteile, darunter Agnes Chow, eine der Protagonistinnen im Film. Die 23-Jährige muss 10 Monate in Haft und bricht bei der Urteilsverkündung in Tränen aus.