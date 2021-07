Die Gangs von El Salvador - Jugend ohne Zukunft

Im Gefängnis San Francisco Gotera unterstehen die Gefangenen einer regelrechten religiösen Umerziehung.

Quelle: ZDF/Vincent Prado

In El Salvador werden jedes Jahr mehr als 3000 Menschen ermordet, bei einer Bevölkerungszahl von nur etwa sechs Millionen Einwohnern. Das kleine mittelamerikanische Land befindet sich seit den 90er-Jahren in einem brutalen Bandenkrieg. Die beiden rivalisierenden Jugendbanden heißen "MS-13" und "Barrio 18". Sie kontrollieren einen Großteil der Hauptstadt San Salvador und deren Einwohner.



Die Behörden setzen alles daran, Morde aufzuklären und die Gangmitglieder hinter Gitter zu bringen. Die Dokumentation gibt Einblick in die Bandenkriminalität vor Ort und geht der Frage nach, weshalb für eine Handvoll Geld gemordet wird.