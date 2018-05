Ihr letztes Konzert – Die Terrornacht von Manchester

Zum Beispiel Lesley Callander, deren 18-jährige Tochter Georgina bei dem Attentat getötet wurde. Sie beschreibt die schreckliche Suche nach ihrer Tochter inmitten all der Toten und Verletzten in der Manchester Arena und den Moment, als sie im Krankenhaus starb. Oder Kim Dick, die während der Suche nach ihrer Tochter und Enkeltochter, die das Konzert besucht hatten, zwei verletzten Mädchen geholfen hatte. Der Taxifahrer AJ Singh, der sofort zur Arena gefahren war, um zu helfen, nachdem er gehört hatte, was passiert war. Er fuhr verstörte Angehörige zum Krankenhaus und organisierte Essen und Wasser.



Und der Notfallmediziner Stephen Hawes, der bisher nur während seines Einsatzes in Afghanistan Verletzungen gesehen hatte, wie sie die Opfer des Bombenattentats davongetragen haben. Ihr aller Leben hat sich an diesem Abend für immer verändert.