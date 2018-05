Im Kampf gegen den IS

Der Journalist Ashwin Raman zeigt eindrucksvoll, wie der Tod die Kämpfer täglich begleitet, nicht nur in Rakka, sondern auch in Mossul. Die irakische Stadt ist schon Monate zuvor vom IS befreit worden, dennoch kommt es immer noch zu Anschlägen. Die islamistische Terrortruppe ist noch lange nicht besiegt. Und im Irak hat der Streit begonnen zwischen den einstigen Verbündeten im Kampf gegen die selbst ernannten "Soldaten des Kalifats". Wie soll man mit den Gefangenen umgehen? Wie mit ihren Familien? Lassen sie sich in die irakische Gesellschaft wieder integrieren? Und wie sehr will sich die vom IS unterdrückte Bevölkerung an ihren Peinigern rächen?