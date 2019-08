Im Panzer auf Streife – US-Cops rüsten auf

Oftmals sind die Cops nicht ausreichend ausgebildet und treffen in Panik falsche Entscheidungen. Gleichzeitig wächst das polizeiliche Waffenarsenal: Panzer, Helikopter und vieles mehr kann völlig unkompliziert geordert werden.



Die Polizei nutzt dabei oftmals ausrangiertes Material vom Militär. Die Ausbildung zum Cop dauert in den USA nur sieben Monate, in Deutschland im Vergleich bis zu drei Jahre. Es gibt viele Quereinsteiger.



Dank der lockeren Bestimmungen zum Schusswaffenbesitz in den USA, tragen viele US-Bürger Waffen mit sich. Das wiederum ist auch für die Polizisten eine Gefahr, wie behauptet wird. Tatsächlich sind fast 130 Polizisten im Einsatz getötet, wovon 47 bei Autounfällen verunglückt sind. Die Polizeigewalt richtet sich auffällig oft gegen junge Menschen oder Afro-Amerikaner.