Über 1300 Menschen sind in den USA seit 1976 hingerichtet worden. Die Todesstrafe ist auch innerhalb des Landes höchst umstritten. Der deutsche Regisseur Werner Herzog, der in den USA lebt und arbeitet, lässt in der Dokumentationsreihe „Im Todestrakt" (Original: „Death Row") Todeskandidaten zu Wort kommen. Herzog tritt in einen Dialog mit Häftlingen in der Todeszelle und fragt sie nach ihren Ansichten über Leben und Tod: Männer und Frauen, die in einem texanischen Gefängnis für Mord und andere Verbrechen einsitzen. Die Todeskandidaten werden in seinem Film nicht zu Monstern, sondern bleiben das, was sie sind: Menschen, die im Leben gescheitert sind.