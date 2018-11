Doku | ZDFinfo Doku - ZDFinfo auf Instagram

ZDFinfo präsentiert die erste Graphic Novel auf Instagram. Pünktlich zum 11. November, dem 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs, kann auf dem Instagram-Account @ZDFinfo zwei Wochen lang der fiktive Briefwechsel zwischen Ludwig und Luise mitverfolgt werden.



Ludwig lebt als Zeitungssetzer in Berlin, Luise ist ein adliges, aber modernes Fräulein in München - durch die Gedanken und Eindrücke der Protagonisten werden die Verwerfungen der jungen Weimarer Republik wieder lebendig.