Irans stille Revolution

Eine junge Frau, mitten auf der geschäftigen Revolutionsstraße in Teheran, ohne Kopftuch. Ihre Hijab hängt an einem langen Stock, den sie hin- und herschwenkt. Sie protestiert gegen die landesweite Kleidervorschrift für Frauen. Ein mutiger Schritt in einem Land, das geprägt ist von den streng religiösen Regeln des Ajatollahs. Doch dem Beispiel der jungen Rebellin folgen plötzlich auch andere Frauen. Viele protestieren zum ersten Mal in ihrem Leben.