Japan und die Juden

Anfang des 20. Jahrhunderts ist das Verhältnis zwischen Japan und den Juden sehr ambivalent. Obwohl es kaum Juden in Japan gibt, finden sich im diplomatischen Archiv des Außenministeriums in Tokio Aktenbände mit dem Titel: "Das Judenproblem".



Im Zweiten Weltkrieg ist Japan einerseits Verbündeter von Nazideutschland, andererseits gewährt das Land jüdischen Flüchtlingen und Kulturschaffenden Schutz, rettet Juden das Leben, plant zeitweilig sogar ein jüdisches Schutzgebiet auf japanischem Boden.



Nach dem Krieg wird das Verhältnis immer wieder diskutiert, mal positiv, mal antisemitisch. Gewalt gegen Juden gibt es kaum, bis auf den Terroranschlag der japanischen Rote Armee Fraktion in Tel Aviv 1972. Einen judenfeindlichen Hintergrund hat der Giftgasanschlag der Weltuntergangssekte Aum Shinrikyo 1995 in der Tokioter U-Bahn. Deren Anführer glaubte an antisemitische Verschwörungstheorien.



Der Film erzählt die spannende und bislang weitestgehend unbekannte Geschichte der Beziehung Japans zu den Juden zwischen Faszination und Terror.