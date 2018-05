Die Geheimnisse des John F. Kennedy

Autor Manfred Oldenburg gewann bei seinen Recherchen tiefe Einblicke in die private Welt des einstigen Hoffnungsträgers. Enge Freunde und Wegbegleiter schildern zum ersten Mal ihre privaten Erinnerungen an die Schattenseiten eines Präsidenten, der noch immer als "Lichtgestalt" verehrt wird. Der Film erzählt die Geschichte hinter der Geschichte des legendären Staatsmannes. Jüngst bekannt gewordene Dokumente und Filmaufnahmen werden erstmals präsentiert, auch Material aus den Beständen der Kennedy-Familie und ihrer engsten Freunde. Die Privatfilme geben Einblicke in das Familienleben von Mitte der 1930er Jahre bis kurz vor seinem Tod.