Doku | ZDFinfo Doku - Jung im Knast (2)

Einblick in einen Alltag, der für die Gefangenen alles andere als einfach ist. 280 Gefangene sitzen in der Jugendstrafanstalt Arnstadt in Thüringen, Deutschlands modernstem Jugendknast, ihre Strafe ab. ZDFinfo zeigt ihr Leben hinter Gittern.