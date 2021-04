Kaiser Karl V. - Wunsch und Wirklichkeit

Ferdinand stand lange im Schatten seines Bruders Karl.

Quelle: ZDF/Mahlau, Boris

Aber Karl wird auch der erste Kaiser sein, der abdankt - zermürbt von den tausend Schwierigkeiten, ein so großes Reich zu regieren, in dem er nicht überall präsent sein kann. Von den zahllosen Schlachten gegen Feinde innen und außen. Enttäuscht vom Erfolg der Protestanten mit dem Augsburger Religionsfrieden, der endgültig die konfessionelle Teilung seines Reichs festschreibt, den Landesfürsten die Bestimmung der Religion ihrer Untertanen überlässt.



Krank und resigniert zieht er sich in das Kloster San Jerónimo de Yuste zurück, wo er bald darauf stirbt. Dennoch haben die 36 Jahre seiner Regierung auf Europas politischer Landkarte tiefe Spuren hinterlassen. Niemals wieder wird ein europäischer Herrscher über ein Reich ähnlicher Ausdehnung gebieten.