Türkiye ve başarısız darbe girişimi

Ordunun amacı, Hükümet’i devirmekti. Sonucu belirleyen çatışma, Boğaz Köprüsü üzerinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, televizyonlardan halkı darbeye karşı koymaya çağırdı ve bu çağrı üzerine gece binlerce kişi sokağa döküldü.
Erdoğan’ın darbe sonrasında güçlenişi
Ordunun köprüyü kapatmasının ardından, darbeye direnen yurttaşlar yürüyüşe geçti. O gece başlayan ve sabaha kadar süren darbe girişiminde, ordu ile siviller arasında çıkan çatışmalarda 352 kişi hayatını kaybetti, 2240 kişi de yaralandı. Darbe bastırıldı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan giderek gücünü pekiştirdi. Ardından, orduda ve emniyet güçlerindeki tasfiye dalgası geldi.
15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece yaşananlar, Türkiye tarihine bir kara sayfa ekledi. Hükümet, 15 Temmuz’da hayatını kaybeden sivilleri ’şehit“ ilan edip onların anısına bir anıt dikti. Köprü ise darbe girişiminin sembolü haline geldi.
Köprüde ne yaşandı?
İlk kez bu belgeselde, Boğaz Köprüsü’ndeki can alıcı gece yeniden kurgulanıyor. Olayların tırmanışı, tanıklıklarla, dava dosyalarından alıntılarla ve geceye ait özel video görüntülerle ve kronolojik dizim içinde anlatılıyor.
Belgeselin metin yazarı ve yönetmeni, Almanya’da sürgünde yaşayan Can Dündar.
Darbe girişimini doğru yansıtabilmek için o geceye ait tüm belgeler ve görüntüler incelendi, gecenin iki tanığıyla röportajlar yapıldı.
Darbe gecesi Köprü‘de hayatını kaybeden genç bir asker olan Burak Dinler‘in ablası Fadime Yeditepe, kardeşiyle aralarındaki son görüşmeyi ve sonrasında olup bitenleri anlattı.
O gece Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşlardan biri olan Eyüp Karaman da, gece boyunca Köprü’de yaşanan çatışmaları bir görgü tanığı olarak, etkileyici bir şekilde aktardı.
Sürgündeki yazar: Can Dündar
Cumhuriyet Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Erdoğan hükümeti tarafından casusluk yaptığı iddiasıyla suçlandı, tutuklandı, yargılandı. Hakkında verilen kararın açıklanacağı duruşma günü silahlı saldırıya uğradı. Bu sürecin ardından 2016 yılı Eylül ayında Almanya’ya uçtu.
Dündar, hala Berlin’de yaşıyor. Türkiye’ye güvenli bir şekilde gidemediği için, Berlin’den yönettiği belgeselin Türkiye çekimlerinde, sahadaki meslektaşlarından destek aldı. Dündar, belgeselcilik kariyeri boyunca Türkiye'de "Çirkin Kral: Yılmaz Güney", "Mustafa Kemal Atatürk" ve "Sanat Güneşi Zeki Müren" gibi çok sayıda belgesele imza atmıştır.
ZDF Yayın Yönetmeni Frey: „Şok edici görüntüler“
ZDF genel yayın yönetmeni Peter Frey şunları söyledi: “Türkiye’de birçok gazeteci ve medya çalışanı mesleğini yaparken zulüm görüyor. Can Dündar da onlardan biri... Şimdi ZDF için hazırladığı belgeselde yakın Türk tarihinin en önemli olayını ele alıyor.
Dündar'ın filmi, 2016 yazında Boğaz Köprüsü'ndeki başarısız darbe girişiminin tarihi boyutunu şok edici görüntülerde gösteriyor.
Belgeselin ortaya koyduğu sonuç şu: O darbe girişiminden sonra Türkiye büyük ölçüde değişti, dev adımlarla Avrupa'dan uzaklaştı. ZDF, basın özgürlüğü ve bağımsız gazetecilik demektir. Bu nedenle, başka yerlerde susturulan gazetecilere ekranımızı açmamız özellikle önem taşıyor."
Bu belgesel, ZDFinfo ve "Frontal 21" işbirliğiyle hazırlanmıştır.