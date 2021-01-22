Türkiye ve başarısız darbe girişimi

ZDF genel yayın yönetmeni Peter Frey şunları söyledi: “Türkiye’de birçok gazeteci ve medya çalışanı mesleğini yaparken zulüm görüyor. Can Dündar da onlardan biri... Şimdi ZDF için hazırladığı belgeselde yakın Türk tarihinin en önemli olayını ele alıyor.